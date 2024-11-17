Güney Kore wonundan Uruguay pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Güney Kore wonundan Uruguay pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Güney Kore wonundan (KRW) Uruguay pesosuna (UYU) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KRW - UYU için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KRW → UYU çevrim grafiği
1 KRW = 0,03074 UYU
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Güney Kore wonu → Uruguay pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Güney Kore wonu Uruguay pesosuna döviz kuru şu anda 0,031, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Güney Kore wonu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.908 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Güney Kore wonu Uruguay pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 0,031 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,030 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.895 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Güney Kore wonundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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