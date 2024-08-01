Cebelitarık lirasından Sierra Leone leonesine Geçmiş Döviz Kurları
Cebelitarık lirasından Sierra Leone leonesine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cebelitarık lirasından (GIP) Sierra Leone leonesine (SLL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GIP - SLL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Cebelitarık lirası → Sierra Leone leonesi döviz kuru geçmişi
Bugünün Cebelitarık lirası Sierra Leone leonesine döviz kuru şu anda 28.927,600, dünden bu yana %0.025 değerinde değişti. Cebelitarık lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.486 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cebelitarık lirası Sierra Leone leonesine döviz kuru en yüksek değeri 29.166,000 (25-07-2024) ile en düşük değeri 28.828,400 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.614 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cebelitarık lirasından Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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