GEL - TRY Döviz Kuru Tablosu

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve... GEL hakkında daha fazla bilgi edinin

Türk lirası

Türk lirası

Genellikle TL olarak kısaltılan Türk lirası, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu TRY olup simgesi ₺ şeklindedir. Lira, popüler olarak euro ile takas edilir. Lira dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Dünyada değer bakımından en çok işlem gören 16. para...



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