GEL - HKD Döviz Kuru Tablosu

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve... GEL hakkında daha fazla bilgi edinin

Hong Kong doları

Hong Kong doları

Hong Kong doları, Hong Kong'un resmi para birimidir. Dünyada en çok işlem gören 13. para birimidir. Para birimi kodu HKD olup simgesi $ veya ABD dolarından ayırt edilebilmesi için HK$ şeklindedir. Hong Kong doları, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. HK$ dönüşüm katsayısı dört basamağa sahiptir ve itibari bir...



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