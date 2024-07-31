Bulgar levasından Bhutan ngultrumuna Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Bhutan ngultrumuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Bhutan ngultrumuna (BTN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - BTN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Bhutan ngultrumu döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Bhutan ngultrumuna döviz kuru şu anda 46,313, dünden bu yana %0.088 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.171 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Bhutan ngultrumuna döviz kuru en yüksek değeri 46,513 (25-07-2024) ile en düşük değeri 46,242 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.195 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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