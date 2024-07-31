Arjantin pesosundan Gürcistan larisine Geçmiş Döviz Kurları
Arjantin pesosundan Gürcistan larisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arjantin pesosundan (ARS) Gürcistan larisine (GEL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ARS - GEL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Arjantin pesosu → Gürcistan larisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Arjantin pesosu Gürcistan larisine döviz kuru şu anda 0,003, dünden bu yana %-0.271 değerinde değişti. Arjantin pesosu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.707 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Arjantin pesosu Gürcistan larisine döviz kuru en yüksek değeri 0,003 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,003 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.268 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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