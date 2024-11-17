Arnavutluk lekinden Doğu Karayip dolarına Geçmiş Döviz Kurları

Arnavutluk lekinden Doğu Karayip dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arnavutluk lekinden (ALL) Doğu Karayip dolarına (XCD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ALL - XCD için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1,000Lek ALL = 0,02899$ XCD

17 Kas 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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ALL → XCD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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XCD

Arnavutluk leki → Doğu Karayip doları döviz kuru geçmişi

Bugünün Arnavutluk leki Doğu Karayip dolarına döviz kuru şu anda 0,029, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Arnavutluk leki değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.671 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Arnavutluk leki Doğu Karayip dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,030 (11-11-2024) ile en düşük değeri 0,029 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.395 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.

17 Kasım 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9490,7921,40958,73958,5091,54784,432
1 EUR1,05410,8351,48561,90561,6631,63188,983
1 GBP1,2621,19711,77874,12873,8391,953106,553
1 CAD0,710,6730,562141,68841,5251,09859,924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arnavutluk lekinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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