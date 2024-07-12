История обменного курса гаитянский гурд–филиппинские песо

Обменный курс гаитянский гурд/филиппинские песо сейчас составляет 0,443, отражая изменение в размере 0.108% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.213% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/филиппинские песо колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,446, и минимумом, равным 0,442, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.476% увеличение стоимости.