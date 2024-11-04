канадский доллар уругвайские песо История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса канадский доллар уругвайские песо. Это сводная страница канадский доллар (CAD) уругвайские песо (UYU) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CAD и UYU за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.

C$1,000 CAD = $U30,00 UYU

Среднерыночный курс в 8 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса CAD к UYU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UYU

История обменного курса канадский доллар–уругвайские песо

Обменный курс канадских доллара/уругвайские песо сейчас составляет 29,998, отражая изменение в размере -0.614% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/уругвайские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 30,184, и минимумом, равным 29,706, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.

Самые популярные валюты на 8 ноября 2024 г.

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD184,3950,9340,775277,951,5217,18558,463
1 INR0,01210,0110,0093,2930,0180,0850,693
1 EUR1,07190,37410,83297,6431,6297,69462,605
1 GBP1,291108,9331,2051358,7641,9649,27375,461

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Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в уругвайские песо

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе