История обменного курса канадский доллар–уругвайские песо

Обменный курс канадских доллара/уругвайские песо сейчас составляет 29,998, отражая изменение в размере -0.614% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.454% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/уругвайские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 30,184, и минимумом, равным 29,706, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.