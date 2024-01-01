История обменного курса бразильский реал–филиппинские песо

Обменный курс бразильский реал/филиппинские песо сейчас составляет 10,460, отражая изменение в размере -1.461% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.319% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 10,793, и минимумом, равным 10,460, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.751% уменьшение стоимости.