CRIMSON TIDE PLC jest spółką notowaną na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem TIDE.LON.

Jakie są obecne wyniki akcji TIDE.LON?

Na dzień 20-09-2024 cena akcji wynosi 1.35 GBP. Rynek odnotował zmianę ceny akcji TIDE.LON w wysokości 0.025 GBP, odzwierciedlającą 1.8868% zmiany względem poprzedniego zamknięcia w wysokości 1.32 GBP.



Na dzień 20-09-2024 akcje TIDE.LON otworzyły się na kwocie 1.34 GBP, osiągnęły najwyższą wartość 1.35 GBP i najniższą wartość 1.34 GBP. Skorygowana cena na zamknięcie to 1.35 GBP, podczas gdy cena na zamknięcie to 1.35 GBP. Skorygowane zamknięcie to cena na zamknięcie po korektach dotyczących wszystkich stosownych podziałów akcji (split) lub wypłaconych dywidend, podczas gdy cena na zamknięcie odnosi się do ostatniej ceny, według której giełda obracała podczas sesji giełdowej.



Liczba akcji w obrocie wczoraj wyniosła 7492, co wskazuje na poziom aktywności rynku.



