O DoubleVerify Holdings Inc

DoubleVerify Holdings, Inc. provides a software platform for digital media measurement, data, and analysis. The company is headquartered in New York, New York with additional locations at Berlin, Germany; Chicago, Illinois; Merelbeke, Belgium; Helsinki, Finland; London, United Kingdom; Los Angeles and San Francisco, California; Miguel Hidalgo, Mexico; Paris, France; So Paulo, Brazil; Singapore, Singapore; Sydney, Australia; Tel Aviv, Israel; and Tokyo, Japan.