Gdy inwestujesz w międzynarodowe akcje, konieczne może być wysłanie pieniędzy za granicę. Z Wise nie poniesiesz w związku z tym wysokich opłat, ukrytych czy nie. Będzie Cię to więc kosztowało mniej niż zwykle.

3

Korzystaj z karty debetowej Wise, żeby wydawać i wypłacać pieniądze każdego dnia

Nasza karta debetowa Wise to wygodny sposób wydawania pieniędzy. Używaj jej do zakupów online lub w sklepach oraz do wypłacania gotówki z bankomatów. Bez marż i podstępnych opłat za transakcje.