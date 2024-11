Wykres kursu wymiany MGA na PLN

Złoty polski

Złoty polski

Złotówka jest oficjalną walutą Polski. Złoty jest najczęściej wymieniany na euro. Skrót złotego to PLN, natomiast symbol to 'zł'. Współczynnik konwersji złotego składa się z 6 cyfr. Jest to waluta fiducjarna.



Dowiedz się więcej o PLN