Wykres kursu wymiany MAD na SGD

Dirham marokański

Dirham marokański jest oficjalną walutą Królestwa Maroko. Skrótem tej waluty jest MAD i jej symbol to .د.م.. W alfabecie łacińskim jest to 'dh'. Współczynnik konwersji dirham składa się z 4 cyfr i jest to waluta fiducjarna.



