Tsakos Energy Navigation Ltd Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00の株価（TNP-P-F）

NYSE：TNP-P-F

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NYSE: Tsakos Energy Navigation Ltd Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00 (TNP-P-F) = 26.40 USD

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USDでのTsakos Energy Navigation Ltd Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00の株式（TNP-P-F）

1 TNP-P-F = 26.40 USD

Tsakos Energy Navigation Ltd Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00の株式のパフォーマンスを一目で確認

収益や純利益など、Tsakos Energy Navigation Ltd Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00の過去の財務パフォーマンスに加えて、過去および現在の市場価値の概要を確認しましょう。

TNP-P-Fの株式のパフォーマンス

USDUSD
終値26.3826.38
日付の範囲26.34 - 26.426.34 - 26.4
年の範囲0 - 00 - 0
優先市場NYSENYSE

Tsakos Energy Navigation Ltd Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00のパフォーマンス

USDUSD
希薄化後1株当たり利益（TTM）00
前年比売上成長率0%
前年比収益成長率0%
利益率0%

国際株式の売買でお金を節約する方法

  • 1

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  • 2

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  • 3

    Wiseデビットカードを日ごろの支払いや出金に使う

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