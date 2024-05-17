Tsakos Energy Navigation Ltd Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00の株式のパフォーマンスを一目で確認

収益や純利益など、Tsakos Energy Navigation Ltd Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Shares par value $1.00の過去の財務パフォーマンスに加えて、過去および現在の市場価値の概要を確認しましょう。