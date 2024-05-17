INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquation Preference $25.00 per Shareの株価（IVR-P-C）
NYSE：IVR-P-C
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NYSE: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquation Preference $25.00 per Share (IVR-P-C) = 23.14 USD
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USDでのINVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquation Preference $25.00 per Shareの株式（IVR-P-C）
1 IVR-P-C = 23.14 USD
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquation Preference $25.00 per Shareの株式のパフォーマンスを一目で確認
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IVR-P-Cの株式のパフォーマンス
|USD
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|終値
|22.94
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|日付の範囲
|22.82 - 23.175
|22.82 - 23.175
|年の範囲
|0 - 0
|0 - 0
|優先市場
|NYSE
|NYSE
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock Liquation Preference $25.00 per Shareのパフォーマンス
|USD
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|希薄化後1株当たり利益（TTM）
|0
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|前年比売上成長率
|0%
|前年比収益成長率
|0%
|利益率
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- 1
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- 2
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- 3
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