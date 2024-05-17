Bridgewater Bancshares Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/100th Interest in a Share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series Aの株式のパフォーマンスを一目で確認

収益や純利益など、Bridgewater Bancshares Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/100th Interest in a Share of 5.875% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series Aの過去の財務パフォーマンスに加えて、過去および現在の市場価値の概要を確認しましょう。