Se apri un conto in dollaro di Hong Kong, o qualsiasi altra valuta estera, qui in Italia, in genere sarai in grado di utilizzarlo per inviare e ricevere pagamenti e, in alcuni casi, spendere con una carta di debito, proprio come il tuo normale conto in banca. Dove i conti in valuta estera possono differire dai normali conti correnti è nelle commissioni che paghi. Potresti scoprire che c'è un saldo minimo elevato, oltre a pesanti commissioni internazionali e, spesso, di non avere nemmeno l'opportunità di guadagnare interessi.