Conto bancario in sterlina britannica vs conto Wise

Se hai bisogno di inviare, ricevere e detenere GBP, potresti essere in grado di aprire un conto bancario in sterlina britannica con la tua solita banca. Questo significa che puoi effettuare transazioni in sterlina britannica da qualsiasi luogo tu chiami casa, senza bisogno di un indirizzo locale all'estero.

I conti Wise sono un'ottima alternativa. Utilizza i tuoi estremi in sterlina britannica con un conto Wise per ricevere denaro in modo sicuro in sterlina britannica, che potrai poi convertire per spenderlo comodamente in Italia. Wise converte al tasso medio di mercato senza commissioni nascoste.

Detieni i tuoi fondi in sterlina britannica o in più di altre 40 valute nel tuo conto Wise, invia pagamenti in 160 paesi e ottieni una carta Wise opzionale, per spendere e prelevare sterlina britannica facilmente, nella valuta di tua scelta.

Il numero di valute in cui puoi ricevere denaro dipende dalla tua posizione. Controlla quali valute puoi ricevere.

Wise non accetta pagamenti in contanti o assegni. Scopri di più sui tipi di trasferimenti che puoi ricevere.