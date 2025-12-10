SRV-R részvényárfolyam (SRV-R) HUF pénznemben

SRV-R
NYSE: SRV-R
29.48 HUF
Az Alpha Vantage biztosításával.
SRV-R részvény (SRV-R) HUF pénznemben

1 SRV-R = 29.48 HUF

A(z) SRV-R részvények teljesítménye áttekinthetően

Ellenőrizd a(z) SRV-R múltbeli pénzügyi teljesítményét, például a bevételt vagy a nettó jövedelmet, valamint a múltbeli és jelenlegi piaci értékének felső szintű összefoglalóját.

A(z) SRV-R részvények teljesítménye

Előző zárás13.922
Napi tartomány14.61 - 49.138
Éves tartomány0 - 0
Elsődleges tőzsdeNYSE

A(z) SRV-R teljesítménye

Felhígult nyereség (EPS)0
Bevétel növekedése évről évre0%
Jövedelem növekedése évről évre0%
Nyereségkülönbözet0%

Az emberek erre is rákeresnek:

SNAPTSLARIVNTMSFTAMZNAMD
HUF		2641.96147321.086456.688140.46158426.1775612.9470155.39
USD		8.06449.7219.7124.85483.62230.82214.16
EUR		6.87382.8716.7821.16411.73196.51182.33
GBP		5.99333.7814.6318.44358.94171.31158.95

A Wise-zal hozzáférsz a valós, piaci középárfolyamhoz egy alacsony, átlátható díj ellenében, a zökkenőmentes és költséghatékony nemzetközi tranzakciókért. A bankok gyakran ingyenes vagy olcsó utalásokat hirdetnek, de rejtett felárat adnak az árfolyamhoz. A Wise megadja neked a valós, piaci középárfolyamot, így hatalmasat spórolhatsz a nemzetközi utalásaidon.

Jogi nyilatkozat

A Wise nemzetközi részvényfigyelője csak tájékoztató jellegű információkat nyújt. Ez az eszköz és platform nem kínál részvényvásárlását vagy -eladást, és az itt megjelenített adatok nem tekinthetők pénzügyi tanácsadásnak.

Minden befektetési döntést alapos kutatást és szakképzett pénzügyi tanácsadóval való konzultációt követően kell meghozni. Nem vállalunk garanciát a közölt információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, és a felhasználóknak óvatosnak kell lenniük, és szakmai útmutatást kell kérniük a befektetési döntések meghozatalakor.

Felhívjuk figyelmedet, hogy bizonyos termékek vagy funkciók nem minden régióban érhetők el. Kérünk, látogass el a www.wise.com weboldalra, ahol ellenőrizheted az elérhetőséget, és többet megtudhatsz a kínálatunkról.