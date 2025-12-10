SRV-R részvényárfolyam (SRV-R) HUF pénznemben
Váltsd át SRV-R-részvényeidet vagy -befektetéseidet akár több mint 140 pénznemre a praktikus eszközünkkel, hogy elkerüld a rejtett díjakat, amik csökkenthetik a globális befektetéseid hozamát.
Más országban adod el a részvényeidet? Fogadd és tartsd a pénzed a Wise-on, és váltsd át akkor, amikor szeretnéd.
Kerüld el a nemzetközi utalásokkal járó rejtett díjakat a Wise-számlával.*
SRV-R részvény (SRV-R) HUF pénznemben
1 SRV-R = 29.48 HUF
A(z) SRV-R részvények teljesítménye áttekinthetően
Ellenőrizd a(z) SRV-R múltbeli pénzügyi teljesítményét, például a bevételt vagy a nettó jövedelmet, valamint a múltbeli és jelenlegi piaci értékének felső szintű összefoglalóját.
A(z) SRV-R részvények teljesítménye
|Előző zárás
|13.922
|Napi tartomány
|14.61 - 49.138
|Éves tartomány
|0 - 0
|Elsődleges tőzsde
|NYSE
A(z) SRV-R teljesítménye
|Felhígult nyereség (EPS)
|0
|Bevétel növekedése évről évre
|0%
|Jövedelem növekedése évről évre
|0%
|Nyereségkülönbözet
|0%
Részvényopcióid vagy RSU-id készpénzzé alakítása
Ha RSU-kkal vagy részvényopciókkal rendelkezel külföldi pénznemben, akkor azt szeretnéd, ha a megítélésedből származó előnyök megjelennének a számládon. Miután megkaptad a pénzt, a piaci középárfolyamon közvetlenül a számládon átválthatod azt.
Velünk több mint 40 pénznemet tarthatsz, amit bármikor átválthatsz vagy elutalhatsz
Bármikor ingyenesen adhatsz pénznemeket a számládhoz. A pénzt a piaci középárfolyamon válthatod át. A Wise-zal a helyi pénznemtől eltérő pénznemben is fogadhatsz pénzt. Fogadd a fizetésed vagy egyéb utalásokat számlaadatokkal akár 8 pénznemben.
Hogyan spórolj nemzetközi részvények eladásával és vásárlásával
- 1
Kerüld el a nemzetközi utalásokra vonatkozó rejtett díjakat, amikor a kereskedelmi platformokról veszel fel pénzt*
Amikor nemzetközi részvényekbe fektetsz, nagy valószínűséggel külföldre kell pénzt utalnod. A Wise-nál nincsenek magas, rejtett vagy egyéb díjak. Ezért olcsóbb, mint amihez szokhattál.
- 2
Váltsd át a pénzedet más pénznemekbe pont akkor, amikor megfelelő az időpont rá
Ha részvényt adsz el az általad preferált platformon, tartsd a részvényekből származó bevételt akár 40 pénznemben a Wise-számládon. Adj el USD-ben, tartsd a Wise-számládon, és szükség esetén váltsd át.
- 3
Használd a Wise-kártyát a mindennapi fizetésekhez és készpénzfelvételhez
A Wise betéti kártyánkkal kényelmesen költheted a pénzed - használd online vagy üzletben, vagy vegyél fel készpénzt ATM-ekből. Nincsenek felárak, vagy alattomos tranzakciós díjak.
Az emberek erre is rákeresnek:
|SNAP
|TSLA
|RIVN
|T
|MSFT
|AMZN
|AMD
|HUF
|2641.96
|147321.08
|6456.68
|8140.46
|158426.17
|75612.94
|70155.39
|USD
|8.06
|449.72
|19.71
|24.85
|483.62
|230.82
|214.16
|EUR
|6.87
|382.87
|16.78
|21.16
|411.73
|196.51
|182.33
|GBP
|5.99
|333.78
|14.63
|18.44
|358.94
|171.31
|158.95
Ha külföldön jegyzett részvényeket és alapokat vásárolsz vagy adsz el, akkor a nemzetközi átutalásért többletköltséget kell fizetned. Használd a Wise-t, hogy elkerüld az árfolyamba rejtett felárat, vagy nyiss egy Wise-számlát, hogy kényelmesen kezelhesd a pénzedet akár 40 pénznemben.
Kerüld el a nemzetközi utalásokkal járó rejtett díjakat a Wise-számlával*
A Wise-zal hozzáférsz a valós, piaci középárfolyamhoz egy alacsony, átlátható díj ellenében, a zökkenőmentes és költséghatékony nemzetközi tranzakciókért. A bankok gyakran ingyenes vagy olcsó utalásokat hirdetnek, de rejtett felárat adnak az árfolyamhoz. A Wise megadja neked a valós, piaci középárfolyamot, így hatalmasat spórolhatsz a nemzetközi utalásaidon.
Jogi nyilatkozat
A Wise nemzetközi részvényfigyelője csak tájékoztató jellegű információkat nyújt. Ez az eszköz és platform nem kínál részvényvásárlását vagy -eladást, és az itt megjelenített adatok nem tekinthetők pénzügyi tanácsadásnak.
Minden befektetési döntést alapos kutatást és szakképzett pénzügyi tanácsadóval való konzultációt követően kell meghozni. Nem vállalunk garanciát a közölt információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, és a felhasználóknak óvatosnak kell lenniük, és szakmai útmutatást kell kérniük a befektetési döntések meghozatalakor.
Felhívjuk figyelmedet, hogy bizonyos termékek vagy funkciók nem minden régióban érhetők el. Kérünk, látogass el a www.wise.com weboldalra, ahol ellenőrizheted az elérhetőséget, és többet megtudhatsz a kínálatunkról.