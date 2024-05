Izraeli új sékel alapú bankszámla vs. Wise-számla

Ha ILS pénznemben kell utalnod, utalást fogadnod és pénzt tartanod, akkor a normál bankodnál valószínűleg nyihatsz egy izraeli új sékel alapú bankszámlát. Ez azt jelenti, hogy in Israeli new sheqels bonyolíthatod a tranzakciókat, bárhol is legyél, és nincs szükség külföldi címre.

Tartsd a pénzedet in Israeli new sheqels vagy akár több mint 40 pénznemben a Wise-számládon, indíts utalásokat 160 országba tisztességes és átlátható díjakért.

Az, hogy hány pénznemben fogadhatsz utalásokat, a tartózkodási helyedtől függ. Nézd meg, hogy milyen pénznemekben fogadhatsz utalásokat.

A Wise nem fogad el készpénzzel vagy csekkel történő befizetéseket.További információ arról, hogy milyen utalásokat fogadhatsz.