CUCXCATTONT
CENTRAL 1 CREDIT UNION BIC/SWIFT-Code-Details
Swift-Code-Details
Mit Wise kannst du Geld bis zu 5-mal günstiger ins Ausland überweisen.
Du kannst EUR per Wise-Überweisung an CENTRAL 1 CREDIT UNION überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren
CENTRAL 1 CREDIT UNION
2810 MATHESON BLVD. EAST
ONT
CENTRAL 1 CREDIT UNION
TORONTO
Ein Wise-Konto kann mehr
Überweise Geld weltweit
Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.
Erhalte globale Bankverbindungen
Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.
Spare dir Geld
Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
Ein Wise-Konto kann mehr
Überweise Geld weltweit
Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.
Erhalte globale Bankverbindungen
Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.
Spare dir Geld
Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Das Überweisungsziel ist: Kanada
1. Das Überweisungsziel ist: Kanada
Du hast ein Wise-Konto im Ausgangsland (Deutschland) und möchtest CAD an einen Empfänger in Zielland (Kanada) überweisen.
2. Wähle und überweise CAD
2. Wähle und überweise CAD
Wähle einfach CAD in deinem Wise-Konto aus, gib die Bankverbindung des Empfängers ein und überweise dein Geld direkt in der lokalen Währung.
3. Das Geld trifft ein
3. Das Geld trifft ein
Der Empfänger erhält genau den Betrag, den du überwiesen hast, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
Überweise Geld auf deine Art
Überweist du regelmäßig Geld ins Ausland?
Empfiehl deinem Empfänger ein Wise-Konto – so spart ihr beide viel Geld beim Überweisen und Empfangen von Geld.
Risikoarm und extra abgesichert
Betrugsbekämpfungstechnologie
7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.
Support rund um die Uhr
Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.
Weltweiter Schutz für dein Geld
Wir werden von nationalen Behörden reguliert.
Risikoarm und extra abgesichert
Betrugsbekämpfungstechnologie
7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.
Support rund um die Uhr
Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.
Weltweiter Schutz für dein Geld
Wir werden von nationalen Behörden reguliert.
Swift-Codes von CENTRAL 1 CREDIT UNION
Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von CENTRAL 1 CREDIT UNION.
Filialen von CENTRAL 1 CREDIT UNION
CUCXCATTCAL
STE 500-227 11 AVENUE SW, CALGARY, T2R 1R9
CUCXCATTINV
1441 CREEKSIDE DRIVE - VANCOUVER, VANCOUVER, V6J 4S7
CUCXCATTONT
2810 MATHESON BLVD. EAST, TORONTO, L4W 4X7
CUCXCATTREG
2055 ALBERT STREET, REGINA, S4P 3G8
CUCXCATTVAN
1441 CREEKSIDE DRIVE - VANCOUVER, VANCOUVER, V6J 4S7
Häufig gestellte Fragen
1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.
2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.