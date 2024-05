Se você abrir uma conta em in Brazilian reais, ou qualquer outra moeda estrangeira, aqui no Brasil, geralmente poderá usá-la para enviar e receber pagamentos e, em alguns casos, pagar com um cartão de débito. Muito parecido com a sua conta bancária tradicional. Porém, as contas em moeda estrangeira podem diferir das contas correntes regulares nas tarifas que você paga. Você pode descobrir que há uma exigência de saldo mínimo alto, além de tarifas internacionais caras. E na maioria das vezes, também não há oportunidade de fazer esse dinheiro render.