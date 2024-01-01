XCD - IDR Döviz Kuru Tablosu

Endonezya rupisi

Endonezya rupisi

Rupi, Endonezya'nın resmi para birimidir. Para birimi kodu IDR olup simgesi Rp şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Basılı kağıt paraların çoğu iki sultan da dahil olmak üzere Endonezya'nın eski liderlerini gösterir. Kağıt paralar genellikle monokrom mavi ve kırmızı basılır.



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