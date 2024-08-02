İsveç kronundan Filipinler pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
İsveç kronundan Filipinler pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) Filipinler pesosuna (PHP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - PHP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
İsveç kronu → Filipinler pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün İsveç kronu Filipinler pesosuna döviz kuru şu anda 5,484, dünden bu yana %0.836 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.428 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada İsveç kronu Filipinler pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 5,484 (02-08-2024) ile en düşük değeri 5,398 (28-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.536 artış ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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