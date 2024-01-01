PHP - NZD Döviz Kuru Tablosu

Filipin Pesosu, Filipinler'in resmi para birimidir. Yaygın olarak ₱ simgesiyle gösterilir. PhP, Php, P$ veya P gibi yazılı kısaltmaları vardır. Pesonun resmi para birimi kodu PHP'dir. PHP hakkında daha fazla bilgi edinin

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları

Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda'nın resmi para birimidir. Yeni Zelanda dolarının para birimi kodu NZD olup normal gösterimi $ işaretiyle olsa da aynı simgeyi kullanan diğer para birimlerinden ayırmak için NZ$ olarak da gösterilmektedir. Bazen Yeni Zelanda doları yerine 'kiwi' ve 'buck' sözcükleri ile de söylenir. 'Kiwi' Yeni Zelanda'ya özgü...



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