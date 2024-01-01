KRW - PHP Döviz Kuru Tablosu
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İnteraktif tablolarımız gerçek zamanlı reel piyasa kurlarını kullanır ve son 5 yıla kadar olan veriler dâhil olmak üzere çeşitli aralıklardaki verileri görüntülemenizi sağlar. Bir tabloya erişmek için iki para birimi seçmeniz yeterli. Sonrasında detaylı bilgileri görüntüleyebileceksiniz.
KRW → PHP çevrim grafiği
1 KRW = 0,04209 PHP
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- Güney Kore wonuGüney Kore wonu
Güney Kore wonu, Güney Kore'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu KRW olup simgesi ₩ şeklindedir. Wonun dönüşüm katsayısı altı önemli basamağa çıkar. Güney Kore wonu itibari bir para birimidir.
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- Filipinler pesosuFilipinler pesosu
Filipin Pesosu, Filipinler'in resmi para birimidir. Yaygın olarak ₱ simgesiyle gösterilir. PhP, Php, P$ veya P gibi yazılı kısaltmaları vardır. Pesonun resmi para birimi kodu PHP'dir.
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Güney Kore wonu için en popüler döviz tabloları
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