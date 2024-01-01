GHS - NOK Döviz Kuru Tablosu

Norveç kronu

Norveç kronu

Norveç kronu, Norveç'in ve bağımsız bölgelerinin özel para birimidir. Norveç kronu dünyanın en çok işlem gören 20. para birimidir. En çok euro için işlem görmektedir. Kron itibari bir para birimi olarak kabul edilir.



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