BAM - HKD Döviz Kuru Tablosu

Hong Kong doları

Hong Kong doları

Hong Kong doları, Hong Kong'un resmi para birimidir. Dünyada en çok işlem gören 13. para birimidir. Para birimi kodu HKD olup simgesi $ veya ABD dolarından ayırt edilebilmesi için HK$ şeklindedir. Hong Kong doları, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. HK$ dönüşüm katsayısı dört basamağa sahiptir ve itibari bir...



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