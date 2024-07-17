История обменного курса фунт о. Мэн–бутанские нгултрумы

Обменный курс фунт о. Мэн/бутанские нгултрумы сейчас составляет 108,104, отражая изменение в размере -0.352% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.358% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 108,896, и минимумом, равным 107,978, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.169% увеличение стоимости.