График обменного курса ETB — AMD

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Br1,000 ETB = ֏3,166 AMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к AMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AMD

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