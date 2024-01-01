История обменного курса армянский драм–малайзийские ринггиты

Обменный курс армянских драма/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,011, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.297% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,011, и минимумом, равным 0,011, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.644%.