Wykres kursu wymiany ZAR na PHP

Rand południowoafrykański jest walutą Południowej Afryki. Jej symbol to 'R' i jej skrót to ZAR z języka holenderskiego. Jest to waluta fiducjarna i jej współczynnik konwersji składa się z 6 cyfr. Rand najczęściej jest wymieniany na dolary amerykańskie. Rand jest osiemnastą najpopularniejszą walutą na świecie. Dowiedz się więcej o ZAR

Peso filipińskie

Peso filipińskie

Peso filipińskie to oficjalna waluta Filipin. Symbolem tej waluty jest ₱ i niektóre skróty to PhP, Php, P$, or P. Oficjalny kod waluty to PHP.



Dowiedz się więcej o PHP