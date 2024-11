Wykres kursu wymiany MKD na IDR

Rupia indonezyjska

Rupia jest oficjalną walutą Indonezji. Jej skrót to IDR i jej symbol to Rp. Współczynnik konwersji rupii składa się z 6 cyfr i jest to waluta fiducjarna. Większość banknotów przedstawia starożytnych władców Indonezji, w tym dwóch sułtanów. Banknoty są drukowane w kolorze niebieskim i czerwonym.



