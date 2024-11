Wykres kursu wymiany MKD na DKK

Korona duńska

Korona duńska jest oficjalną walutą Danii, Grenlandii oraz Wysp Owczych. Skrót tej waluty to DKK i jej symbol to 'kr' dodany po cyfrach (np. 5 kr). Krone to duńskie słowo oznaczające koronę, w liczbie mnogiej jest to kroner.



