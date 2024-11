Wykres kursu wymiany MGA na LKR

Rupia lankijska

Rupia lankijska jest walutą Sri Lanki. Jej symbole to ‘Rs’, රු lub ரூ. Skrót tej waluty to LKR. Współczynnik konwersji rupii składa się z 6 cyfr i jest to waluta fiducjarna. Najczęściej jest wymieniania na dolary amerykańskie.



