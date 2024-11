Wykres kursu wymiany MGA na COP

Peso kolumbijskie

Peso kolumbijskie jest oficjalną walutą w Kolumbii. Jest najczęściej wymieniana na dolar amerykański (USD). Skrót tej waluty to COP i jej oficjalny symbol to $, czasami pisane w formie COP$. Peso oznacza 'wagę' lub 'funt' w języku hiszpańskim. Kolumbijczycy nazywają peso potocznie 'plata', co oznacza srebro; ‘billete’, co oznacza bilet;...



