Wykres kursu wymiany MGA na CLP

Peso chilijskie

Peso chilijskie to oficjalna waluta Chile. Skrót tej waluty to CLP i jej symbol to $, czasami określone jako ‘CLP$’ w odróżnieniu od dolara amerykańskiego. Współczynnik konwersji peso składa się z 6 cyfr i jest to waluta fiducjarna.



