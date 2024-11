Wykres kursu wymiany MDL na VND

Dong wietnamski

Đồng to oficjalna waluta Wietnamu. Ta waluta najczęściej jest wymieniania na dolary amerykańskie. Skrótem Đồnga jest VND i symbolem jest ₫ lub ‘D’. Obecna wersja tej waluty została wprowadzona do obiegu w 1978. Jej współczynnik konwersji składa się z 4 cyfr i jest to waluta fiducjarna.



