Wykres kursu wymiany MDL na TRY

Lira turecka

Lira turecka jest oficjalną walutą Turcji i Republiki Północnego Cypru. Jej symbol to ₺ i jej skrót to TRY. Najczęściej wymieniana jest na euro. Lira jest walutą fiducjarną i jej współczynnik konwersji składa się z 6 cyfr. Jest 16tą najpopularniejszą walutą na świecie.



Dowiedz się więcej o TRY