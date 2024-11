Wykres kursu wymiany MDL na PKR

Rupia pakistańska

Rupia pakistańska jest walutą Pakistanu. Skrót tej waluty to PKR i jej symbole to 'Rs' lub روپیہ w Urdu. W Pakistanie Rupia jest czasami pisane 'rupii', 'rupaya', 'rupaye' lub 'rupiyah'. Współczesna rupia pakistańska została wprowadzona do obrotu w 1947. Jest walutą fiducjarną.



