Myanmar-Kyat zu armenischen Dram Wechselkursverlauf

Der heutige Wechselkurs Myanmar-Kyat zu armenischen Dram liegt bei 0,184, was eine Veränderung von -0.281% seit gestern widerspiegelt. In der vergangenen Woche ist der Wert von Myanmar-Kyat relativ stabil geblieben, mit einem Anstieg von 0.066% im Vergleich zu dem Wert vor 7 Tagen.

In der vergangenen Woche schwankte der Wechselkurs Myanmar-Kyat zu armenischen Dram zwischen einem Hoch von 0,185 am 22-08-2024 und einem Tief von 0,184 am 21-08-2024. Die größte 24-Stunden-Preisbewegung fand am 19-08-2024 statt, mit einer Wertsteigerung von 0.425%.