Naira este moneda din Nigeria. Codul monedei pentru naira este NGN și simbolul monedei este ₦. Cel mai popular schimb pentru naira este din NGN în USD. Este o monedă fiduciară. Factorul de conversie pentru NGN are 4 cifre distincte. Află mai multe despre NGN

liră turcească

liră turcească

Lira turcească, de obicei abreviată TL, este moneda oficială în Turcia și Republica Turcă din Ciprul de Nord. Simbolul său este ₺ și codul oficial al monedei este TRY. Cel mai popular schimb al lirei este cu euro. Lira are factorul de conversie de 6 cifre distincte, și este considerată...



Află mai multe despre TRY