Informations sur les actions GOOD ENERGY GROUP PLC

GOOD ENERGY GROUP PLC est une entreprise cotée et négociée à la Bourse de Londres sous le symbole GOOD.LON. Au 16-05-2024, le cours de l'action s'élève à 2.57 GBP. Le marché a connu un changement de 0.07 GBP, représentant un changement de 2.8000% par rapport à la clôture précédente de 2.50 GBP.



GOOD.LON Les actions ont ouvert à 2.48 GBP, ont atteint un seuil de 2.59 GBP, et un plus bas de 2.48 GBP au cours de la séance de négociation. Le cours de clôture ajusté est de 2.57 GBP, tandis que le cours de clôture est de 2.57 GBP. Le volume des actions négociées aujourd'hui est de 36108, indiquant le niveau d'activité du marché.



En outre, le montant du dividende pour cette action est de 0.0000. Veuillez garder à l'esprit que les cours des actions et les informations peuvent fluctuer tout au long de la journée de négociation.