Créez votre compte Wise en ligne ou avec votre smartphone et complétez l'étape de vérification de Wise pour commencer. Vous devrez saisir votre adresse e-mail, votre identifiant Facebook, Google ou Apple et créer un mot de passe. Donnez-nous quelques informations sur vous et entrez un numéro de téléphone pour l'authentification à deux facteurs. Pour un compte personnel, vous pouvez vous inscrire avec votre nom légal, votre date de naissance et votre adresse, puis vous faire vérifier avec vos pièces d'identité et de domicile habituelles. *En savoir plus sur comment ouvrir un compte Wise.*