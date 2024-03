Taux de change historiques livre turque vers le lek albanais

Bienvenue sur l'historique livre turque vers le lek albanais. Il s'agit de la page récapitulative de l'historique des taux de change livre turque (TRY) vers le lek albanais (ALL), détaillant 5 années de données historiques pour les TRY et les ALL du 16-03-2019 au 16-03-2024.