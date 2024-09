Statistiques 1 LAK vers des ALL

La performance de LAK par rapport à ALL au cours des 30 derniers jours a enregistré un pic de 0,0041 et un creux de 0,0040. Cela signifie que la moyenne sur 30 jours était de 0,0041. La fluctuation dee LAK par rapport aux ALL était de -1.30.



La performance des LAK par rapport aux ALL au cours des 90 derniers jours a enregistré un pic de 0,0043 et un creux de 90 jours de 0,0040. Cela signifie que la moyenne sur 90 jours était de 0,0042. La fluctuation des LAK par rapport aux ALL était de -4.56.