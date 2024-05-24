4SC AG股票詳情

4SC AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是VSC.FRK。於24-05-2024的股價是8.20 EUR。與前一收盤價7.96 EUR相比，升幅/跌幅為0.24 EUR，即3.0151%。



VSC.FRK的股價在開市時是7.68 EUR，在交易時段期間的最高點是8.20 EUR，最低點是7.68 EUR。已調整的收盤價是8.20 EUR，收盤價是8.20 EUR。今天的股票交易量是260，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。